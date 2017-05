Chebanca!, raggiunto l'accordo. Mediobanca vende l'IT. Inside

di Fabio Massa

CHEBANCA! NEWS/ E' stata una trattativa lunga tre giorni, ma alla fine CheBanca! ha chiuso l'accordo con i sindacati. Nella notte tra venerdì e sabato infatti è stata trovata la soluzione ai 131 esuberi che erano stati dichiarati dopo l'acquisizione di Barclay's. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, sono stati raggiunti punti d'intesa sugli incentivi all'esodo (una quarantina di mensilità per chi sceglie di andare via) e l'uso del fondo esuberi per cinque anni più due. Sarebbero state anche create 60 posizioni di ricollocazione nel gruppo sparse su tutto il territorio nazionale. E' una buona notizia per CheBanca! perché così dal primo giugno può far partire una massiccia riorganizzazione, così come anticipato da Affari. Tra luglio e dicembre verranno chiuse circa 20 filiali, in contemporanea sarà varato il potenziamento della rete. Sempre a giugno infatti pare ci sarà l'arrivo di un nutrito gruppo di promotori per "decuplicare la massa gestita", così come va dicendo l'ad Sichel.

MEDIOBANCA NEWS/ Brutte notizie invece per i dipendenti di Mediobanca. Almeno quelli che fanno parte del Mediobanca Innovation Services, ovvero il cuore delle attività di information technology di piazzetta Cuccia. Fino a novembre il presidente era l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli. Il MIS è stato al centro anche di molte polemiche perché per errore a gennaio era stato caricato sul sito internet della società un documento del cda nel quale si parlava esplicitamente di cessione. Secondo fonti di Affari pare che il progetto di esternalizzare il servizio, e dunque di vendere la società, stia andando avanti, mese dopo mese. Per ora si vocifera che in pole position ci siano tre società. Accenture in primis, che già opera per 15 dei primi 20 gruppi finanziari nazionali. Poi c'è Ibm e infine Csc, il colosso globale di servizi con 5mila clienti. Pare sia meno favorita Telecom, che comunque rimane della partita.

