Chiara Ferragni riprende gli studi alla Bocconi. Rumors

di Fabio Massa

Chiara Ferragni? Di certo non avrà l'Ambrogino, ma potrebbe presto laurearsi. Sempre che, ovviamente, riprenda il suo ciclo di studi, prematuramente interrotto per il grande successo imprenditoriale della fondatrice di The Blonde Salad. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, la grande novità riguardante Chiara Ferragni (preannunciata in un criptico testo di Dagospia) è che avrebbe risposto positivamente all'invito dell'Universita Bocconi di riprendere gli studi. E' infatti prassi per il prestigiosisimo ateneo milanese contattare tutti coloro i quali non abbiamo completato il ciclo di studi per capire come agevolare la ripresa e arrivare a conclusione. Chiara Ferragni si stava laureando in Giurisprudenza, ma ha lasciato la scuola a tre esami dal termine del corso. Se anche dovesse raggiungere l'agognato titolo, comunque non cambierebbe la sua sorte per gli Ambrogini: su quelli ha ricevuto una sonora (e alquanto ingiusta) bocciatura.

