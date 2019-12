Chiari (BS), dimessa da ospedale ha un infarto poco dopo, ora in fin di vita

Una donna di 42 anni e' ricoverata da qualche giorno in fin di vita all'ospedale bresciano di Chiari a causa di un arresto cardiaco avuto lo scorso 20 novembre subito dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La donna aveva chiesto il ricovero accusando dolori al braccio e al petto, ma era stata dimessa dal pronto soccorso perche' ritenuta non grave. Una volta rientrata a casa la donna ha avuto un infarto. Il marito ha avviato le procedure per denunciare l'ospedale di Romano di Lombardia. Intanto l'Asst di Treviglio, sempre in provincia di Bergamo, ha annunciato un'indagine interna. "Peter Assembergs, direttore generale dell'Asst Bergamo Ovest, ha dato immediato mandato al direttore sanitario, Callisto Bravi, di istituire una commissione di inchiesta interna multidisciplinare, composta da comprovati professionisti, per verificare con precisione quanto accaduto al pronto soccorso di Romano di Lombardia il 20 novembre scorso e le eventuali responsabilita'. La commissione, gia' costituita, avra' tempo fino a venerdi' per relazionare e far chiarezza sul caso della signora", hanno spiegato dall'Asst.