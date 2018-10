Chiesa venduta ai musulmani, Fontana: "Faremo valere diritto di prelazione"

Chiesa venduta ai musulmani: la Lega prova a fermare tutto

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è stato chiaro: a vendere la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo non è stata la giunta comunale targata Pd, ma la Regione guidata dalla Lega. E ora proprio il Carroccio e proprio la Regione prova a correre ai ripari, cercando di bloccare l'operazione.

"Il simbolo della cristianità della cappella della Chiesa Casa Frati di Bergamo sarà salvaguardato perché Regione Lombardia farà valere il diritto di prelazione". A parlare è il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana. "La Chiesa dei Frati - ha aggiunto Fontana sul suo profilo Facebook - è vincolata dal ministero dei Beni culturali e la sua vendita può essere effettuata solo con le modalità disposte dal decreto legislativo n 42 del 22 gennaio 2004 in materia di Beni artistici, il quale prevede che la compravendita del bene possa avvenire solo se lo Stato, la Regione o il Comune non eserciti il diritto di prelazione dell'acquisto. Diritto di cui la Regione ha intenzione di avvalersi". Il governatore leghista ha poi sottolineato di avere "già contattato telefonicamente padre Gheorghe Valescu, responsabile della comunità ortodossa rumena a Bergamo per rassicurarlo e illustrargli le azioni che la Regione metterà in atto per consentire alla comunità di non perdere il loro luogo di culto".

Ma l'intervento di Fontana, che sembra sicuro di poter porre la parola fine sulla polemica, è solo l'ultimo in ordine di tempo nell'arco di una giornata certamente ricca di polemiche. A schierarsi contro la vendita, pronti a mettersi di traverso in tutti i modi possibili, ci avevano già pensato i parlamentari leghisti Daniele Belotti e Alberto Ribolla: "Vista l’indignazione popolare e la presa di posizione del vescovo di Bergamo riguardo all’aggiudicazione della chiesa dei Frati degli ex ospedali Riuniti da parte di una associazione islamica - avevano dichiarato i due - abbiamo ufficialmente richiesto alla direzione dell’Asst Papa Giovanni XXIII di non procedere all’assegnazione del luogo di culto, essendo un patrimonio storico della comunità bergamasca".

Gli argomenti su cui si basa la richiesta vengono spiegati dagli stessi Belotti e Ribolla: "Se da un lato solleviamo una questione affettiva che magari non può avere particolare fondamento per un provvedimento legale, dall’altro facciamo leva sull’integrità morale dei beneficiari del bando. Alla direzione ospedaliera chiediamo di sospendere in autotutela l’assegnazione della chiesa in attesa della sentenza del processo per truffa che interessa alcuni esponenti di spicco dell’Associazione Musulmani di Bergamo. Non va dimenticato, inoltre, che diversi esponenti della comunità islamica bergamasca sono stati denunciati per violenze e risse nella diatriba interna alla moschea di via Cenisio".

"Chiediamo inoltre alla Prefettura e alla Questura di verificare se tra queste persone vi sono dei membri dell’associazione che ha vinto il bando - proseguono Ribolla e Belotti - dato che la nuova moschea andrebbe ad insediarsi all’interno di un obiettivo sensibile come è l’Accademia della Guardia di Finanza. Un’ultima nota: l’assessore all’Islam Giacomo 'Mohamed' Angeloni, evidentemente molto informato delle intenzioni degli islamici, dichiara che i musulmani potrebbero utilizzare lo scantinato di 800 mq relegando la chiesa a semplice ingresso. È bene ricordare che un locale interrato non può ospitare decine di persone senza le adeguate uscite di sicurezza e i rapporti aereo illuminanti previsti per legge".

A invocare il blocco della vendita era stato anche l'assessore regionale al Territorio Pietro Foroni, al quale aveva replicato Jacopo Scandella, consigliere regionale del Pd, bollando come "istigazione a commettere un reato" le affermazioni dell'assessore leghista. "L'assessore Foroni - ha attaccato Scandella - vorrebbe che l'azienda sociosanitaria revocasse l'assegnazione della Chiesa perché non gli piace chi ha vinto la gara? Si chiama, tecnicamente, istigazione a commettere un reato. A Palazzo Lombardia, evidentemente, l'imbarazzo ha già superato i trentanove piani dell'edificio. È una cosa che capita, dopo autogol come questi. Per il resto ha ragione il sindaco Gori: se c'e' qualcuno che non ha tenuto conto del valore spirituale della chiesa dell'ex ospedale quella e' la Regione. Ora tocchera' al comune trovare una soluzione per la comunita' ortodossa. Una visione meno ideologica da parte della Regione permetterebbe di tutelare e rispettare le diverse religioni, come peraltro prevede la Costituzione".

Anche Fratelli d'Italia si oppone all'operazione di vendita: "Presenterò un'interrogazione in Consiglio per avere chiarimenti su come si è arrivati a vendere una chiesa agli islamici e su quale sarà il futuro di questo immobile", ha dichiarato in una nota Franco Lucente, capogruppo in Regione Lombardia. "Si è tanto discusso a livello sia nazionale che regionale circa la necessità di aprire moschee solo a fronte delle dovute assicurazioni sulla provenienza dei fondi, sull'Albo degli imam, sulle prediche in italiano - osservano in una nota Lucente e il parlamentare di Fdi Marco Osnato - e adesso si lascia invece che una banale asta possa vanificare anni di attente valutazioni per garantire certamente la libertà di culto, ma anche la sicurezza. A questo si aggiunge che è veramente un peccato vedere un pezzetto di patrimonio italiano venire venduto così per poi ritrovarsi a essere snaturato".