Chiesa vuota, tutti a fare l'Albero. E il don proclama "sciopero della messa"

E' guerra aperta tra il parroco di Civo, in Valtellina e... i suoi stessi fedeli. Don Riccardo Vaninetti ha infatti esposto un polemico cartello sulla bacheca della chiesa che recita così: "Si informa la comunità parrocchiale che a decorrere da oggi, sino a nuove disposizioni, sono sospese tutte le funzioni religiose". Niente messa nel piccolo Comune di mille anime alle porte di Sondrio. Il perchè? Lo scorso 9 dicembre, riferisce Repubblica, in chiesa durante la messa non c'era quasi nessuno, con i parrocchiani che erano fuori, sul sagrato ad allestire l'albero di Natale. Da qui lo "sciopero" deciso dal religioso. Che avrebbe anche manifestato intenzione di lasciare la parrocchia.

Dalla diocesi di Como sono giunte tuttavia queste rassicurazioni: "La comunicazione affissa sul portone è stata rimossa dopo poche ore. La celebrazione delle messe è stata sempre garantita. Le iniziative rivolte ai fedeli, adulti e bambini, in preparazione del Natale, si sono svolte regolarmente con la vicina comunità di Mello. La diocesi si pone in un atteggiamento di ascolto saggio e attento nei confronti del parroco, dei fedeli e della comunità di Civo, in un percorso di dialogo e di rispetto per affrontare insieme fatiche e difficoltà".