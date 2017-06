CHILI annuncia l’acquisizione di CineTrailer, l'app per gli amanti del cinema

CHILI annuncia l’acquisizione di CineTrailer, l’APP di cinema dedicata a tutti gli appassionati del grande schermo, con oltre 5 milioni di download in Europa.



Accanto alle schede dei film in arrivo nei cinema, su CineTrailer il “Trova Cinema”, con la programmazione aggiornata e geo localizzata in tempo reale di tutte le sale cinematografiche.



In Italia, CineTrailer è uno dei servizi principali utilizzati per scegliere il film da andare a vedere e decidere dove andare a vederlo.



CineTrailer, l’APP indispensabile per gli amanti della settima arte, è disponibile non solo in Italia ma anche nei principali mercati europei (Germania, Spagna, Francia, Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia e UK).



Giorgio Tacchia, Fondatore, Presidente ed AD di CHILI “Questa è un momento di grande crescita per la nostra Società, l’acquisizione di CineTrailer rientra in un percorso strategico che vedrà CHILI differenziarsi sempre di più dagli altri player. Siamo molto felici di accogliere Marco e Camillo nel nostro team. Faremo tesoro della loro profonda conoscenza e prossimità al canale Cinema.



Per Marco Dufour e Camillo Morganti, fondatori di CineTrailer: “L’ingresso in CHILI ci dà la possibilità di sviluppare appieno il potenziale di CineTrailer, aprendoci nuove opportunità di cui approfitteremo senz'altro per offrire un servizio sempre migliore alla nostra utenza. Siamo molto felici di fare parte di una realtà giovane, dinamica e in fortissima espansione come CHILI e riteniamo che, grazie a questa sinergia, la velocità di crescita di CineTrailer subirà un’accelerazione significativa sia in termini di maturità del prodotto che del numero di utenti raggiunti”.