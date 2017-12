Chili, Lavazza acquista il 25% della creatura di Stefano Parisi



La famiglia Lavazza entra nel settore del video on demand con l'acquisto del 25% di Chili, piattaforma italiana con sede a Milano. La notizia dell'acquisto, pubblicata su Ft ,e' confermata dal quartier generale del Gruppo torinese: "Luigi Lavazza S.p.A. - si dice - conferma che l'investimento in Chili S.p.A. e' stato effettuato da una holding finanziaria riconducibile alla famiglia Lavazza." L'investimento sarebbe pari a circa 25 mln di euro. Chili è la creatura fondata da Stefano Parisi, che ne ha lasciato la presidenza, pur rimanendo in consiglio di amministrazione, al momento della sua discesa in politica per le Comunali di Milano del 2016.

Chili, azienda con sede a Milano, fondata nel 2012, oggi conta tra i principali investitori Sony Pictures Entertainment e Paramount Pictures. A partire dal 2014 ha esteso la propria attivita' in Germania, Polonia, Austria e Regno Unito, e a differenza di altre societa' che offrono intrattenimento via internet, non prevede alcuna forma di abbonamento, ma singoli pagamenti per i contenuti scelti dall'utente. Tra gli investitori di minoranza figurano anche Antonio Belloni, amministratore delegato di LVMH, il finanziere Francesco Trapani e l'ex ministro Corrado Passera. L'investimento della famiglia Lavazza segue quello di Sony Pictures Entertainment, che a dicembre 2016 ha acquistato circa il 5% della societa' per circa 3 milioni di euro.