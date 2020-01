Chiude per controlli di sicurezza il ponte sul Ticino a Oleggio



Sarà temporaneamente chiuso al traffico domani tra le 8 e le 12 il Ponte sul Ticino che unisce il Piemonte alla Lombardia tra Oleggio in provincia di Novara e Tornavento nel Varesotto. Come ha spiegato dal consigliere delegato alla Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia di Novara Marzia Vicenzi, infatti, "è stata programmata la fase conclusiva delle verifiche strutturali che dall'ottobre di due anni fa, sono state svolte per accertare la sicurezza del ponte".



Già nel mese di marzo, dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova (in foto) un intervento di controllo della stabilità del ponte aveva reso necessaria una chiusura di due giorni. I controlli e i sopralluoghi avevano pericoli, ma da allora il monitoraggio del Ponte di Oleggio, la cui costruzione risale dal lontano 1889, si è fatto costante e serrato. Il ponte, realizzato in ferro, è da tempo considerato non più sufficiente a sostenere i flussi di traffico, specie pesante, che lo attraversano diretti verso l’aeroporto di Malpensa. Un progetto per la costruzione di un nuovo ponte a valle è stato predisposto dalla Provincia di Novara fin dal 2006, ma poi mai finanziato dallo Stato e quindi rimasto irrealizzato