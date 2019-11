Chiusure domenicali, Sala: "Sono contrario a un ritorno al passato"

"Mi sembra un ritorno al passato continuo a essere contrario". E' l'opinione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riguardo alla proposta delle chiusure domenicali dei negozi. "Qui bisogna parlare di sviluppo e non certo di frenare l'economia, diverso e' ragionare sulle condizioni di lavoro, il lavoro e' centrale in Italia ma non che si puo' prenderlo da una piccola parte del problema che e' la chiusura domenicale" ha osservato il primo cittadino, che infine ha considerato: "Bisogna fare il punto sia dal punto di vista retributivo e sia il corretto bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale".