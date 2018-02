Cibiamogroup inaugura il rinnovato Virgin Active Café al Bicocca Village



Finita l’attesa per l’inaugurazione del Virgin Active Café all’interno del rinomato Centro Fitness Virgin Active Bicocca (MI) che ha riaperto al pubblico venerdì 26 gennaio a seguito di un importante intervento di restyling del format.

Il concept, studiato da Cibiamogroup con la collaborazione di Nadia Olivero, esperta di Psicologia di consumi e Retail Innovation e docente all’Università Milano Bicocca, è il risultato di un’attenta analisi delle più contemporanee tendenze in termini di ristorazione specializzata per il fitness e propone un innovativo menù capace di integrare allenamento e alimentazione. L’offerta alimentare è arricchita di superfood e cibi funzionali ed è raccontata in un menù che diventa una vera e propria “guida” per scegliere correttamente gli alimenti giusti a seconda del momento dell’allenamento e dell’obbiettivo che si desidera raggiungere.

La formula, già collaudata nel Virgin Active Café di Milano Corsico, risponde perfettamente alla mission alla base del progetto: “Nutrire con cura e amore chi si vuole bene e cerca anche attraverso il cibo di raggiungere equilibrio, benessere, forma fisica e felicità”.

Il Virgin Active Café presso il centro commerciale Bicocca Village è aperto tutti i giorni con orario continuato (lun - ven 7 – 23, sab - dom 9 – 20) ed è accessibile a tutti.