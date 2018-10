Cicatrici: conversazioni in mostra, racconti pubblici di emozioni private

Chi sul corpo, chi nel cuore, chi nell’anima. Sono segni, spesso solchi, che non si vogliono mostrare, perché ci fanno apparire più brutti, più fragili. Ma non sempre è così.



In un percorso durato un anno i B.Livers, ragazzi affetti da gravi patologie croniche e quelli del +LAB, l’innovativo laboratorio del Politecnico di Milano, hanno raccontato e poi scolpito con le stampanti 3D le proprie cicatrici su due icone della bellezza, la Venere di Milo e il David di Michelangelo, in una "discesa" dentro a sé stesso, che è un viaggio di emozioni e verifiche che tutti gli esseri Umani possono fare per scoprire la propria meraviglia.



Durante la mostra "Cicatrici", che sarà visitabile in Triennale dal 18 al 28 ottobre, sono stati previsti anche degli incontri con degli "accompagnatori" di eccellenza, che aiuteranno il visitatore ad immergersi nello spirito di queste opere e dei suoi autori.



Calendario dei primi incontri previsti



Ne vale sempre la pena

Momcilo Jankovic

Giovedì 18 ottobre 2018 – ore 18.30



L’umano futuro

Marinella Levi & Marcella Tajani

Mercoledì 24 ottobre 2018 – ore 18.30



La tecnologia incontra l’emozione

Marinella Levi & Giuditta Ravalli

Sabato 27 ottobre 2018 – ore 16.00





LA MOSTRA: CICATRICI

Triennale di Milano Viale Alemagna 6, Milano

Ingresso gratuito

Apertura tuti i giorni escluso il lunedì, dalle 10.30 alle 20.30