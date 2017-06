Milano, brutto periodo per i ciclisti: le due ruote non pedalano abbastanza



Ciclisti milanesi in crisi. Lo dimostra il segno meno per il terzo semestre consecutivo. E' quanto riporta il sito polinomia.it. Questo dato sembrerebbe dimostrare il fallimento delle politiche sulla mobilità ciclistica sotto la Madonnina e non sarebbe quindi una fase passeggera.



I dati presi in considerazione sono sono aggiornati a semestre 2017 e prendono in considerazione i valori medi mensili di ciclisti conteggiati nel corso delle rilevazioni effettuate dal 2008. Da questi numeri si evince come il calo registrato nel 2016 (-8% rispetto al 2015) è proseguito anche nel primo semestre del 2017 e seguito da una ulteriore riduzione sull’analogo periodo dell’anno precedente (-5%). La conclusione, amara, è che ci sarebbe bisogno di ripensare tutto il modello messo in piedi fino a questo momento, coinvolgendo le istituzioni, le associazioni e i cittadini.