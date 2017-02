Credits Paolo Rosselli

Cina: Nanchino come Milano, sorgerà Bosco verticale di Boeri



Anche in Cina, così come a Milano, sorgerà un Bosco verticale. Sarà Nanchino, la capitale della provincia di Jiangsu, a dotarsi di quest'opera architettonica, a firma dell'architetto italiano Stefano Boeri. Lo racconta oggi il sito internet del Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito comunista cinese. Nanchino, come tante altre città cinesi, è soffocata dall'inquinamento atmosferico ed è alla ricerca di nuove soluzioni per combattere il fenomeno.



Il Bosco verticale di Nanchino sarà la prima struttura del genere in Asia



Si tratta di due torri lungo le cui facciate saranno impiantati 600 alberi di grandi dimensioni e 500 alberi di taglio medio appartenenti a 23 specie autoctone. Ci saranno inoltre 2.500 arbusti e piante a caduta, che copriranno 6mila metri quadrati. L'edificio dovrebbe ridurre le emissioni di CO2 di circa 25 tonnellate all'anno, producendo 60 kg di ossigeno. La torre più alta sarà di 200 metri, l'altra di 108 metri e ospiterà un hotel della catena Hyatt. La conclusuione dei lavori è prevista per il 2018 e si tratta del terzo edificio del genere dopo Milano e Losanna.