Cinema Bianchini: i grandi film sul battello lungo i Navigli

A partire da lunedì 15 ottobre, tutte le sere fino al 31 dicembre, si rinnova uno degli appuntamenti cinematografici più amati dello scorso autunno/inverno: Cinema Bianchini sul Battello, che torna con un’importante novità. In questa edizione dell’iniziativa ideata dal Gruppo MilanoCard, accanto ai grandi film d’autore di Medusa Film, grazie alla collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana si alterneranno grandi classici della storia del cinema per una programmazione in grado di soddisfare e divertire tutti i tipi di spettatori.

E’ inoltre previsto un focus dedicato alla città di Milano, per rivedere alcuni dei più bei film di ambientazione meneghina a bordo di un battello che naviga in uno degli scorci più rappresentativi della città.

Tra i titoli già selezionati troviamo Fino all’ultimo respiro, La dolce vita, Miracolo a Milano, Ieri oggi e domani, Amici miei, Super rapina a Milano, Divorzio all’italiana oltre a una serie di grandi classici già presenti nelle passate edizioni, che continuano ad emozionare sempre più spettatori, come La grande bellezza, La leggenda del pianista sull’oceano, Youth - La giovinezza, Midnight in Paris e To Rome with Love. In omaggio alla città di Milano e a due grandi attori milanesi, principi della commedia, una sezione dedicata ad alcuni dei più bei film di Renato Pozzetto e Adriano Celentano.

Il battello riscaldato, operato dal Consorzio Navigare l’Adda, accoglierà in totale 50 persone a serata, e sarà attrezzato con schermo, comode sedute e cuscini. A rendere l’esperienza ancora più intima e avvolgente, dolci biscotti e calde tisane da sorseggiare durante la navigazione. In aggiunta, si rinnova l’attenzione del Gruppo MilanoCard per i clienti fidelizzati di Cinema Bianchini, ai quali è riservato il priority boarding sul battello, e altre speciali sorprese. La proiezione del film è inclusa nel biglietto di navigazione sul battello (costo 14€).

È obbligatoria la prenotazione su www.cinemabianchini.it/battello

“Cinema Bianchini è ormai parte del DNA del nostro Gruppo”, dichiara Edoardo Filippo Scarpellini, Amministratore Delegato del Gruppo MilanoCard. “In un’epoca in cui il Cinema è a casa di ognuno di noi – inteso come possibilità di vedere film – abbiamo voluto dare allo spettatore una ragione in più per uscire di casa e tornare al Cinema. Il nostro pubblico trova in Cinema Bianchini non solo l’occasione per andare a vedere un buon film ma anche di vivere un’esperienza unica in luoghi di grande suggestione, dai tetti della Galleria ad un Battello sui Navigli a tante altre che nasceranno a breve".

CINEMA BIANCHINI NAVIGANDO SUI NAVIGLI

Imbarco in via Ascanio Sforza 41 (di fronte al Movida Ristorante)

Biglietto (navigazione in battello + film) 14 Euro

Prenotazioni www.cinemabianchini.it/battello

Per info scrivere a cinema@milanocard.it

https://www.cinemabianchini.it/battello/