Cinema Bianchini pattinando sul ghiaccio

Questo Natale il regalo più bello a Milano è quello di Cinema Bianchini, che dal 19 Dicembre al 20 Gennaio 2019 arriva sulla pista di pattinaggio di Palazzo della Regione Lombardia, tutte le sere alle 21. Un’iniziativa speciale di solo un mese, realizzata in collaborazione con Fondaco-Arti Minime, per accompagnare le Feste di milanesi e non con le migliori pellicole di Medusa Film.

Dopo il grande successo di Cinema sui Tetti e Cinema in Battello, che hanno ospitato oltre 30.000 persone nell’ultimo anno e mezzo, grazie a questa nuova iniziativa del Gruppo MilanoCard, 100 persone ogni serata potranno rivedere i film più divertenti degli ultimi anni pattinando sul ghiaccio, oppure rilassandosi nell’area lounge situata davanti alla pista, gustando sfiziosi snack, scaldandosi con morbide coperte e calde tisane Valverbe.

Un’esperienza unica, completamente inclusa nel biglietto per pattinare sulla pista più grande della capitale meneghina, a 9,99€ per persona. “Cinema Bianchini continua a stupire con esperienze uniche, tra i più bei film del passato, location da sogno, dolci benefit e tanto altro. Dopo 4 edizioni, tra i tetti della Galleria e un caldo Battello sui Navigli, abbiamo deciso inaugurare il primo Cinema pattinando sul ghiaccio a Milano.

Con un tasso di occupazione che supera il 90% e un tasso di soddisfazione del 95%, si conferma la capacità di Cinema Bianchini di aggregare e soddisfare persone di tutte le età. Per questo, stiamo lavorando su nuove location, che nel nuovo anno ci porteranno anche fuori Milano, per permettere a sempre più persone di sognare con noi.” - dichiara Edoardo Filippo Scalpellini, Amministratore delegato del Gruppo MilanoCard.

“Pista O2 Ice è da 5 anni un luogo di aggregazione per gli appassionati dello sport e del divertimento. Vista la crescente richiesta di esperienze sempre più uniche da parte di queste persone, abbiamo deciso di realizzare il primo Cinema pattinando sul ghiaccio, in collaborazione con il Gruppo MilanoCard. La proiezione di film Medusa ci dà la possibilità di arricchire ulteriormente quella che già è la pista di pattinaggio più grande della città.” dichiara Simone Chiodo, organizzatore responsabile di Pista O2 Ice.

CINEMA BIANCHINI PATTINANDO SUL GHIACCIO - INFO PRATICHE

Quando: dal 19 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 , tutte le sere alle 21.00

Dove: pista di pattinaggio di Palazzo Lombardia, piazza di Palazzo Lombardia, Milano

Biglietto: 9.99€ (inclusivo di accesso alla pista di pattinaggio con pattini, accesso all’area lounge, visione del film, snack di benvenuto, coperte e calda tisana)

Informazioni: www.cinemabianchini.it/pattinando/

Per info scrivere a cinema@milanocard.it