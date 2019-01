Cinema Bianchini Segreto, nuova location

Dopo aver fatto sognare persone di tutte le età sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele, a bordo di un battello sui Navigli e sulla pista di pattinaggio più grande di Milano, Cinema Bianchini si prepara a stupire i suoi spettatori con una programmazione tutta nuova in una location segreta, nel cuore di Milano.

A partire da venerdì 1 Febbraio fino al 14 Maggio, il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e la domenica, alle 19.50, Cinema Bianchini inaugura la quarta sala cinematografica in un luogo tanto spettacolare quanto segreto, in via Francesco Sforza 32.

Questa volta il Gruppo MilanoCard, organizzatore dell’iniziativa, illumina con il grande schermo un Percorso che racchiude oltre 600 anni di storia, una location segreta nel cuore di Milano da scoprire con guide speciali come i divi di Hollywood e Cinecittà. Anche in questa edizione, ad arricchire ulteriormente l’esperienza, calde tisane ed altre dolci sorprese, oltre ad un calendario di eventi collaterali, tra cui degustazioni, incontri con critici cinematografici e tanto altro.

Cinema Bianchini Segreto non sarà solo l’occasione per scoprire un luogo ricco d’arte e di storia nel cuore di Milano, ma anche di rivedere tanti film del passato che sono ormai introvabili nelle sale e in tv. Tra i titoli, il cartellone curato da Cineteca Italiana vede la presenza di film di grandissimo successo, alcuni noir come Le Iene di Tarantino, Notorious e Io ti salverò di Hitchcock, altri dedicati all’arte, la pittura e la musica, come i film su Klimt, Caravaggio, Frida e Bob Dylan, grandi classici horror tra cui L’inquilino del terzo piano di Polanski, e tante altre novità, oltre agli immancabili classici di Medusa Film. Alcune date saranno infine riservate alla grande Opera lirica.

“Cinema Bianchini ormai è diventato un must dell’offerta cinematografica milanese. La capacità di coniugare grandi film con la riscoperta di suggestive location sta richiamando sempre più spettatori, oltre a fidelizzare chi ha partecipato alle nostre iniziative. Questa nuova proposta è davvero la massima espressione di quel legame di fiducia tra esercente e spettatore; terremo segreta la location chiedendo agli spettatori di fidarsi della nostra proposta e assicurandoli sul fatto che non ne rimarranno delusi, rivedendo grandi film del passato e scoprendo un luogo spettacolare, sconosciuto ai più, nel cuore di Milano” dichiara Edoardo Filippo Scarpellini, Amministratore Delegato del Gruppo MilanoCard.

"Questa rosa di film, tra i quali spiccano documentari legati alla meditazione buddhista, film sull'arte e sulla musica, fa parte di un numero cinematografico da scoprire. Sono capolavori poco conosciuti, ma di grande valore artistico. Questi si abbinano a film noir di grande fama, ma che vale la pena rivedere e riscoprire" dichiara Matteo Pavesi, direttore generale di Fondazione Cineteca Italiana.

CINEMA BIANCHINI SEGRETO - INFO PRATICHE

Dove: via Francesco Sforza 32, Milano

Quando: 1 Febbraio - 14 Maggio 2019

Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica, h 19.50

Biglietto: 10 €

Prenotazioni: www.cinemabianchini.it/cripta/

Per info scrivere a cinema@milanocard.it

https://www.cinemabianchini.it/