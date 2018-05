Cinema: è morto a 87 anni il regista Ermanno Olmi

Lutto nel cinema, è morto il regista lombardo Ermanno Olmi

Lutto nel mondo del cinema: e' morto nell'ospedale di Asiago dopo una lunga malattia il regista Ermanno Olmi. Aveva 86 anni ed era ricoverato da venerdi' sera. Nato a Bergamo il 24 luglio del 1931, Olmi nel 1978 aveva vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes e il Premio Ce'sar per 'L'albero degli zoccoli'. Nel 1989 con 'La leggenda del santo bevitore' ha ricevuto il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia.





Cinema: è morto a 87 anni dopo una lunga malattia



Ermanno Olmi combatteva da tempo contro una grave malattia. Come scrive il sito web del Giornale di Vicenza, il regista quasi 87enne se n'e' andato circondato dai suoi affetti piu' cari, la moglie Loredana, la figlia Elisabetta e i figli Fabio ed Andrea. Come scrive il giornale, Olmi aveva espresso il desiderio di trascorrere le sue ultime ore nella casa di contrada Val Giardini di Asiago, ma la morte e' sopraggiunta prima che la famiglia potesse organizzare il trasporto per esaudire le sue ultime volonta'.