Cinema, il grande schermo arriva alla Piscina Cozzi

Il grande schermo illumina la storica Piscina Cozzi, capolavoro architettonico della capitale meneghina. Dal 7 Dicembre 2019, per 25 weekend, MilanoSport e Cinema Bianchini danno vita ad un’esperienza di grande impatto emotivo alla Piscina Cozzi, fiore all’occhiello degli impianti gestiti da Milanosport per conto del Comune di Milano. Il Sabato e la Domenica, a partire dalle 19:00, la Piscina si trasforma in un grande Cinema dove poter rivedere su di un maxi schermo (7x4 metri) i più bei film, a scelta tra quelli che hanno segnato la storia del cinema e una selezione di titoli legati al tema dell’acqua. Durante la visione del film si potrà cenare, scoprire la storia di questo gioiello architettonico realizzato negli anni ’30 e inaugurato, all’epoca, da Vittorio Emanuele II nonché partecipare ad un ricco palinsesto di eventi che sarà comunicato nelle prossime settimane.

La programmazione prevede grandi film che hanno fatto la storia del Cinema, tra cui Caccia al Ladro, Titanic, Vacanze romane, Colazione da Tiffany, Pearl Harbor, Bellezze al bagno, The Abyss che saranno proiettati a bordo vasca mentre il pubblico dagli spalti e con la piscina illuminata ai propri piedi potrà godere del film e, per chi lo vuole, cenare sulle terrazze interne. Selezione di film anche Disney per i più piccoli. I biglietti acquistabili sul sito www.cinemabianchini.it/splendido sono da 12€ per il film (inclusivi del panettoncino ufficiale di Cinema Bianchini in omaggio) oppure a 37€ per la cena ed il film. I bambini fino a 5 anni, accompagnati da adulti, potranno entrare gratuitamente. Numerose le esperienze collaterali previste, tra cui spettacoli con dimostrazioni di battaglie navali in acqua, esibizioni di tuffatori professionisti, presentazioni di grandi registi e proiezioni tematiche.

“Ancora una volta la piscina Cozzi diventa un luogo magico in cui fare un’esperienza culturale di grande interesse, dopo l’esperienza del Museum of the Moon dello scorso giugno progetto artistico itinerante dell’artista britannico Luke Jerram, una delle piscine più rappresentative gestite da Milanosport si trasforma in una sala di proiezione dei grandi capolavori del cinema internazionale” dichiara la Presidente di Milanosport Chiara Bisconti “con questo progetto vogliamo aprire ancor di più alla città i nostri impianti, valorizzando un patrimonio storico e artistico, tra i più amati della città.”

“Continua l’opera di Cinema Bianchini volta a far conoscere attraverso il Cinema luoghi di grande valore storico e artistico del nostro Paese” dichiara Edoardo Filippo Scarpellini di Cinema Bianchini “Con il Cinema Splendido abbiamo unito le migliori esperienze maturate in questi tre anni di attività, le idee e i suggerimenti del nostro pubblico, la conoscenza sviluppata sul campo e quel tocco di magia e stupore che solo il Bianchini sa dare. A tutto questo si aggiunge la collaborazione di una realtà importante come MilanoSport, che ci permette di accendere i riflettori su un gioiello architettonico di grande valore per la nostra città.”