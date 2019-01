Cinghiali: per Gasparri incidente stradale a Lodi colpa di iper ambientalismo

Cinghiali: per Gasparri incidente stradale a Lodi colpa dell'iper ambientalismo

Dopo l'incidente sull'A1 causato dal passaggio sulle corsie autostradali di cinghiali che ha provocato il decesso di un ragazzo di 28 anni e il ferimento di una decina di persone, la procura della Repubblica di Lodi ha aperto un'inchiesta. "Ci sono dubbi sul fatto che la rete fosse integra al momento dell'incidente" ha detto il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro.

In mattinata il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si è recato sul luogo dello scontro. "Ho già chiesto all'Ufficio ispettivo di Milano - ha detto - di verificare la situazione della rete autostradale". Toninelli ha anche aggiunto: "Appena arrivato mi sono reso conto di una seconda falla nella rete autostradale". Il ministro ha parlato di barriere protettive molto più sicure con dei basamenti in cemento che non permettono a un animale di scavarci sotto e più alte. Questi secondo Toninelli devono essere i livelli di sicurezza minimi che dovrebbero essere garantiti da chi ha in concessione del suolo pubblico.

Il senatore Maurizio Gasparri (FI) sulla questione dichiara: "E' inutile che Toninelli pianga lacrime di coccodrillo. La tragedia di Lodi e' figlia di quella demagogia iper ambientalista di cui anche lui e il suo movimento sono espressione. Sono anni che i cinghiali creano incidenti sulle strade, invadono quartieri delle citta', creano danni enormi all'agricoltura eppure ogni qualvolta si parla di misure indispensabili per contenere la moltiplicazione di questa specie, intervengono demagoghi iper ambientalisti che con le loro posizioni impediscono ogni decisione indispensabile. E si moltiplicano incidenti e danni. Bisogna avere il coraggio di assumere iniziative anche in sede parlamentare, chiare e coraggiose. Altrimenti i danni all'agricoltura si moltiplicheranno e anche gli incidenti con vittime saranno sempre piu' frequenti. E' ora di finirla con affermazioni fuori dalla realta' ed e' necessario assumere provvedimenti immediati per abbattimenti e altre politiche che prevengano questo fenomeno che sta devastando l'Italia".