Cinisello Balsamo, al via i lavori per la M1

Cinisello Balsamo, al via i lavori della fermata M1

Al via i primi lavori del Programma Integrato di Intervento Bettola per il prolungamento della linea metro M1 fino a Cinisello Balsamo. Ad annunciarlo è stato il Comune di Cinisello Balsamo. I lavori saranno suddivisi in diversi lotti e si comincerà con quelli che partiranno in questi giorni dopo un iter lungo circa 3 anni e che riguardano l'allestimento del cantiere, la posa delle recinzioni, i primi scavi di sbancamento e la realizzazione dell'impianto fognario.

In questa fase verrà chiusa via Padre Pio, che collega via Bettola a via Galilei. Si tratta di interventi propedeutici alla realizzazione del parcheggio di interscambio per la M1 e futura M5 con 1.500 posti auto. Nel progetto, per la cui realizzazione si prevedono tre anni di tempo, è compresa anche la riqualificazione del centro commerciale Auchan con spazi polifunzionali di intrattenimento.