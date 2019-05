Cinisello Balsamo, rogo in appartamento, 2 ustionati in pericolo di vita

Nella tarda serata di ieri è scoppiato un incendio in un appartamento a Cinisello Balsamo (MI). Due uomini, di 58 e 55 anni, sono rimasti ustionati in modo grave. Al momento si trovano ricoverati in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano. Uno dei due uomini feriti, il cinquantottenne, ha ustioni sul ben 40% del corpo ed e' ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda. Il secondo, di cinquantacinque anni, al momento si trovo all'ospedale San Gerardo di Monza, ma dovrebbe essere trasferito al Niguarda nelle prossime ore. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero scaturite nell'ingresso dell'appartamento. I carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo che potrebbero essere di origine dolosa. A dare l'allarme, intorno alle 23 di ieri, sono stati alcuni condomini del palazzo.