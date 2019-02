Cinque Stelle, infarto per ex consigliera lombarda Silvana Carcano

L'ex consigliera lombarda del Movimento 5 stelle, Silvana Carcano , e' stata colpita da un infarto ed ora e' in terapia intensiva. A comunicarlo e' la famiglia con un post sulla pagina Facebook dell'ex consigliera, che nel 2013 era stata candidata governatrice per il M5s. "Silvana ha avuto un infarto grave, ma l'hanno presa per tempo. Le hanno messo 3 stent, che dovranno essere tenuti sotto controllo. E' in terapia intensiva. E' stata fortunata che il 118 l'ha soccorsa in pochissimo tempo (grazie!) e l'ospedale l'ha operata immediatamente (grazie anche a loro)". Silvana, continua il messaggio, "ringrazia tutti per gli auguri di buon compleanno" e "appena stara' bene tornera' in pista".