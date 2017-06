Cinzia Sasso con il suo libro "Moglie" si racconta alla Sartoria Milani

Passare dall’io al noi, è quello che succede quando si sta in coppia con qualcuno, ma quanto e come cambia la vita di una donna che un giorno si scopre moglie e, per di più, di colui che da lì a breve diventerà sindaco di Milano? Cinzia Sasso nel suo libro Moglie, edito da Utet, racconta con penna gentile e animo forte quella che è stata una rivoluzione nella sua vita. Martedì 6 giugno l’autrice presenterà il suo romanzo ospite della Sartoria Milani, storica boutique di Milano dal 1956. Una biografia familiare quasi inaspettata che riscopre il femminismo in chiave nuova. Dopo aver scritto per anni di donne, raccontando i loro successi professionali in ambienti prettamente maschili,

Cinzia Sasso questa volta scopre la sua intimità, quella di una donna, giornalista affermata, che decide di stare accanto a suo marito. Alternando fatti quotidiani a incontri straordinari, ripercorre, sullo sfondo della Milano degli ultimi anni, la storia della sua scelta. Con leggerezza, semplicità, ironia, ma anche sensibile e sofferta consapevolezza, si interroga sulle dinamiche di coppia, sui ruoli femminili e maschili nella società contemporanea, sulla ricerca della felicità e sul senso più profondo dell’amore. Moglie è soprattutto il racconto di una donna alla continua scoperta di se stessa, che non teme le proprie contraddizioni e sperimenta la bellezza del passare dall’io al noi. Un “noi tra due uguali”, che imparano a condividere tutto, tanto da mettersi al servizio dell’altro. A fare da cornice all’autrice gli abiti su misura della Sartoria Milani, creazioni uniche su misura e prêt à porter.



