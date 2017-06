Città Metropolitana, Beccalossi: completamente abbandonata dal Governo



"La Citta' metropolitana per come e' stata strutturata dal ministro Delrio non sta in piedi. Al di la' degli aspetti economico-finanziari, e' miope e lontano dalla realta' continuare a pensare di avere le stesse regole e funzioni nella grande Milano e in realta' assolutamente rispettabili ma molto, molto lontane da noi, non solo chilometricamente, come Napoli o Reggio Calabria. Un ragionamento che puo' valere anche per Firenze o Venezia. Il tutto senza considerare che sia il Governo Renzi, sia l'Esecutivo con a capo Gentiloni, ignorano totalmente le quotidiane esigenze, oggi emergenze, di queste realta' che non riescono piu' a sopravvivere". Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta' metropolitana interviene cosi' nel dibattito di queste ore sul futuro della Citta' metropolitana di Milano.