Città della salute, il Consiglio di Stato ferma il bando da 450 milioni

Il progetto della Città della Salute

Città della Salute e della Ricerca nell'ex area Falck di Sesto San Giovanni: il Consiglio di Stato ha bloccato l'aggiudicazione della gara d'appalto alla cordata guidata da Società Italiana per Condotte d'Acqua spa, del valore di 450 milioni di euro. Accolto il ricorso dei secondi classificati al bando, Salini Impregilo, che si era rivolto al Tar sostenendo che l'iter fosse stato viziato dalla mancata esclusione della Maltauro, chiedendo nel contempo l'immediata aggiudicazione a sé della gara. Il Tar aveva detto no alle richieste, il Consiglio di Stato ribalta ora parzialmente il verdetto, bloccando l'assegnazione. Il sindaco di Sesto San Giovanni Monica Chittò ha commentato: "Ho sentito il presidente Maroni: mi ha assicurato che il progetto non è in discussione e nemmeno la gara che non è stata annullata: eventualmente sarà da riaggiudicare, ma il tutto avverrà in pochissimo tempo".