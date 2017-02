Militari anche nell'hinterland. Ok della Città metropolitana



Il Consiglio Metropolitano ha approvato la mozione che chiede l'estensione della presenza dei militari presenti a Milano anche ai comuni del territorio circostante

LA MOZIONE - Nella seduta odierna il Consiglio Metropolitano ha approvato la mozione presentata dal gruppo Insieme per la Città Metropolitana - Forza Italia Area Popolare per chiedere l'estensione della presenza dei militari presenti a Milano anche ai comuni del territorio.



"Forza Italia e Area Popolare "raggiungono così un importante risultato a tutela delle esigenze di sicurezza dei cittadini dell'hinterland, esigenze - si legge in una nota - analoghe a quelle del capoluogo ma difficilmente gestibili con le minori risorse a disposizione dei Comuni. Le Amministrazioni locali potranno ora segnalare le proprie necessità alla Città Metropolitana e spetterà al sindaco Metropolitano richiedere ed ottenere dal Governo le risorse necessarie".