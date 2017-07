Città metropolitana, Censi: rinvio utile ora il Pd faccia una scelta politica

arianna censi

IMPRESE-LAVORO.COM - La Conferenza Governo-Amministrazioni locali ha deciso per il rinvio al 30 settembre per la presentazione dei bilanci anche delle città metropolitane. “E’ una scelta necessaria – dice Arianna Censi vicesindaco della città metropolitana di Milano – perché senza questo passaggio saremmo al default. Ora occorre definire un percorso chiaro per la città metropolitana di Milano. Domani mattina ci sarà l’incontro con l’Anci per una ulteriore verifica dei bilanci poi il 18 arriveranno i tecnici del MISE per un’altra verifica. Ora occorre mettere a fuoco una scelta politica , mi auguro che il Pd prenda una posizione precisa. Sono convinta che lo farà, perché c’è una precisa necessità. Una scelta che farà bene sia agli amministratori che ai cittadini dei 134 comuni della grande Milano”.