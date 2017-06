Città metropolitana di Milano: ultimo giorno per il bilancio, poi default

La sede della Città metropolitana di Milano

Potrebbe essere l'ultimo giorno per la Città metropolitana, l'ente che ha sostituito la Provincia di Milano: oggi infatti è il termine per chiudere il bilancio, documento che tuttavia non sarà depositato perchè c'è un buco da 50-70 milioni. La conseguenza del mancato deposito del bilancio sarebbe il default, con l'immediato decadimento del consiglio e del sindaco metropolitano, Beppe Sala. La soluzione-tampone potrebbe essere l'ottenimento di una settimana di proroga dal Governo, che sposterebbe tuttavia solo un poco più in la il passaggio decisivo. Il nodo restano dunque i conti in rosso. Forza Italia, per bocca del coordinatore provinciale Graziano Musella, ha annunciato le dimissioni in blocco dei propri consilieri se il Governo non risponderà ad alcune richieste, come l'erogazione dei fondi strutturali necessari per l'espletamento dei servizi, tra cui la manutenzione delle scuole, la manutenzione delle strade e i trasporti pubblici, entro ottobre 2017.