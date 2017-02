Città metropolitana, ecco il piano triennale contro la corruzione

Palazzo Isimbardi

La Città metropolitana di Milano approva il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione. Il documento, come spiega una nota, è "un adempimento obbligatorio prescritto dalla legge 190/2012. Il Piano è riferito al triennio 2017-2019 e reca, oltre ai dovuti aggiornamenti e a una reportistica su azioni svolte nell’anno e su iniziative da intraprendere o da mantenere, elementi di novità". Tra queste, una rappresentazione degli obiettivi strategici che l'ente intende perseguire ed una sezione "Trasparenza e integrità". Fondamentale appare il ruolo della dirigenza, "chiamata a garantire il presidio della legalità degli atti attraverso il controllo di regolarità tecnica e contabile, nonché il rispetto degli obblighi, vincoli e adempimenti previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione e sul monitoraggio costante delle aree valutate come a maggior rischio corruttivo".