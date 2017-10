La sede della Città metropolitana di Milano

Città metropolitana: Sala incontra Gentiloni. Protesta dei precari



Sala è a Roma per tentare di risolvere col Governo il problema del bilancio di palazzo Isimbardi. L’aula consiliare è ancora occupata dai lavoratori precari: "Rimarremo qui fino a quando non avremo certezze sul rinnovo dei nostri 33 contratti"

INCONTRO A ROMA - A Palazzo Chigi incontro tra il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, l'Anci e i sindaci della città Metropolitana. Al centro dell'incontro la situazione finanziaria delle città metropolitane, anche in vista della legge di Bilancio. All'incontro sono presenti il presidente dell'Anci, Antonio De Caro, e tra gli altri sindaci, quelli delle città metropolitane di Roma, Virginia Raggi, di Milano, Giuseppe Sala, di Napoli, Luigi De Magistris. Per il governo è presente, tra gli altri, la sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.



Giuseppe Sala è a Roma per tentare di risolvere col Governo il problema del bilancio di palazzo Isimbardi ed il futuro stesso della Città metropolitana. Nel frattempo l’aula consiliare è ancora occupata dai lavoratori precari. “Rimarremo qui fino a quando non avremo certezze sul rinnovo dei nostri 33 contratti e sul futuro della Città metropolitana. Purtroppo il bilancio del nostro Ente non è stato chiuso e quindi sarà decisivo l’incontro tra il sindaco Beppe Sala, il premier Gentiloni e i sindaci delle altre città metropolitane italiane. Se il Governo non garantirà le adeguate risorse economiche, la città metropolitana sarà condannata al fallimento, con gravi conseguenze per tutti coloro che ci lavorano ma anche per coloro che usufruiscono dei servizi che eroghiamo quotidianamente (scuola, ambiente, strade). Chiediamo al nostro sindaco Beppe Sala – si legge ancora nella nota – di portare a Roma con più forza e determinazione che mai, le istanze della Grande Milano. Sarebbe un grave atto di irresponsabilità se il Governo abbandonasse Milano proprio adesso che questa area metropolitana si candida autorevolmente per ospitare la sede dell’Ema e le Olimpiadi invernali”.