Manfredi Palmeri

Città Metropolitana, Palmeri (Lista Parisi): "Rimpallo Tpl, occorre cambiare"



"Il rimpallo di responsabilità tra le Istituzioni sul tema del Tpl in relazione alla Città Metropolitana è l'ennesima prova che occorre cambiare questo Ente nato male e cresciuto peggio". Così Manfredi Palmeri, consigliere comunale liberale di Milano e capogruppo della Lista Parisi a Palazzo Marino: "Non siamo stupiti perché sta accadendo su diversi temi, incluso questo, ciò che inascoltati avevamo previsto: alla prova della realtà, neanche tanto gradualmente, i nodi vengono al pettine".



"Insieme a Energie per l'Italia stiamo lavorando - prosegue Palmeri - perché vi possa essere evidenza nei servizi pubblici della correlazione tra risorse prodotte e utilizzate nei territori. Certamente nel Tpl occorrono indici più chiari e trasparenti per contribuenti, cittadini e utenti in modo che questi in chiave di buona amministrazione possano prevalere sugli scontri politici di parte, di cui oggi i milanesi hanno subito gli effetti".