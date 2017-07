La sede della Città metropolitana di Milano

"E' chiaro che il governo andra' avanti fino a primavera e che quindi c'e' ancora tempo per mettere mano alle citta' metropolitane" che rimangono "una delle cose incompiute". E' quanto ha sollecitato Giuseppe Sala, sindaco di Milano e presidente della Citta' metropolitana, parlando a un'iniziativa a favore del referendum per l'autonomia in Lombardia.