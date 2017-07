La sede della Città metropolitana di Milano

Città metropolitana, Sala ottimista su conti di quest'anno

E' un Sala ottimista quello che parla della Città metropolitana di Milano, al centro di una lunga polemica politica da quando è stata istituita. I conti "non li abbiamo sistemati del tutto ma siamo vicini e bisogna pensare al futuro, perche' questo ente può avere un ruolo importante", ha detto il primo cittadino meneghino: "Mancano più o meno tra i 20 e i 30 milioni quindi credo che sia ampiamente fattibile. Ho chiesto a Paolo Gentiloni un aiuto per sistemare definitivamente" la questione economica.



E' quanto ha spiegato il sindaco di Milano e della Città metropolitana, Beppe Sala, arrivando all' incontro del Tavolo metropolitano in cui lui e la vice sindaca, Arianna Censi, si sono confrontati con rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria sul ruolo dell'ente che ha sostituito la Provincia. "L'idea - ha proseguito Sala - è coinvolgere un po' tutti, dai sindacati ai rappresentanti degli industriali, adesso non e' che i conti li abbiamo sistemati del tutto, ma siamo vicini".



"A inizio settembre avremo un incontro tra i sindaci metropolitani a Catania per fare il punto - ha concluso il primo cittadino - sindaci che ringrazio perche' tutti con grande generosita' hanno aiutato Milano".