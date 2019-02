Città metropolitana votà sì alla tariffa integrata dei trasporti

Il Consiglio metropolitano ha approvato oggi, con 15 voti favorevoli e uno contrario della Lega, l'autorizzazione al rappresentante di Citta' metropolitana ad esprimere voto favorevole all'approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Trasporto Pubblico Locale nel Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in seno all'Assemblea dell'Agenzia per il TPL.