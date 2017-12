Città studi in Arexpo, M5S: "Area a rischio di incidente rilevante"

Arexpo: il Masterplan

Città Studi nell'area Expo: interrogazione in Giunta regionale dei Cinque Stelle



Post Expo, i Cinque Stelle lombardi hanno depositato una interrogazione in Giunta in merito al trasferimento delle facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano nei terreni di proprietà Arexpo. Si tratta, affermano i pentastellati, di una "area ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Silvana Carcano ha spiegato: "Prima di analizzare la possibilità dello spostamento e di un futuro insediamento universitario nell'area Expo, Regione Lombardia, in qualità di socio di Arexpo e dunque in veste di proprietaria dei terreni ha il dovere di valutare attentamente i rischi connessi alla presenza di un'elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Proprio per sollecitare l'amministrazione regionale in questo senso chiediamo di intraprendere, in coordinamento con i comuni di Milano, Rho, Bollate e Baranzate, tutte le azioni necessarie alla valutazione dei rischi. Ci interessa anche sapere se esiste già un piano di compatibilità territoriale ed urbanistica sul progetto dello spostamento e se l'Università degli Studi di Milano, ed in particolare il Senato accademico che dovrà decidere sullo spostamento delle facoltà scientifiche, sia stata informata, e con quali modalità, in merito alle criticità ambientali dell'area. Il controllo dell'urbanizzazione, l'informazione della popolazione e la tutela dei cittadini devono tornare ad essere prioritarie in una regione nella quale spesso prevalgono le ragioni della speculazione fine a se stessa".