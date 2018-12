Cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano: sì del consiglio di Milano

Sì alla cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, sindaco di Riace: il via libera in consiglio comunale a Milano nella giornata di ieri. La proposta era partita dal consigliere di Milano in Comune Basilio Rizzo . Oltre alla cittadinanza onoraria, nel testo si propone di "stipulare un patto di collaborazione con Riace" e di "riaffermare la scelta di proseguire, anche a Milano, l’impegno politico e amministrativo di integrazione".