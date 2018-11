"Cittadinanza onoraria di Milano a Mimmo Lucano": la petizione online

Conferire la cittadinanza onoraria di Milano al sindaco di Riace Mimmo Lucano, accusato dalla magistratura per il suo modello di accoglienza dei migranti. Dopo la partecipata assemblea a Palazzo Marino del 30 ottobre scorso, Rifondazione comunista ha lanciato la proposta, alla quale hanno aderito già più di mille persone. Come riporta Repubblica, il segretario provinciale, Matteo Prencipe, ha chiesto al consigliere comunale Basilio Rizzo (Milano in Comune) di presentare una mozione in Aula e di avviare la sottoscrizione da parte di altri consiglieri per impegnare l'amministrazione alla concessione della cittadinanza onoraria a Lucano che a Milano è stato accolto con entusiasmo anche dal sindaco Beppe Sala. La petizione si firma sulla piattaforma change.org.