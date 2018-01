City Angels: il Premio Campione

City Angels, a Milano la 17esima edizione del premio "Il Campione"

Si terrà martedì 30 gennaio alle 11.30 a Palazzo Marino la cerimonia di premiazione della 17esima edizione del premio "Il Campione", promosso dai City Angels.

Patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia, insieme con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club, il Premio ha l’obiettivo di conferire il giusto riconoscimento a “campioni” di solidarietà, legalità e civismo. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Premio è promosso dall’associazione di volontariato dei City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan.

Il conferimento dei 12 premi avverrà alla presenza del fondatore dei City Angels Mario Furlan. Interverranno varie personalità, tra cui gli assessori Pierfrancesco Majorino e Pierfrancesco Maran; la madrina dei City Angels Daniela Javarone, il presidente onorario Michele Ferrario Hercolani e il presidente dell’associazione Amici dei City Angels Arturo Artom; e i testimonial dei City Angels Stefano Chiodaroli, Marco Ferradini, Alberto Fortis, Marco Ligabue, Omar Pedrini e Ivana Spagna. Conduce la cerimonia Jo Squillo.

La Giuria del Premio, formata dai Direttori di 16 prestigiosi organi di stampa (Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Il Giornale, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Leggo, Libero, Metro, Radio Lombardia, Tgcom24, Tgr Rai e Wikimedia Italia), conferirà ai premiati una statuetta in vetro che rappresenta un uomo con in mano un grande cuore. La statuetta è stata realizzata dalla cooperativa sociale "Il Passo", che dà lavoro ai detenuti nel carcere di Bollate.

Nell’ambito de “Il Campione” verranno assegnati anche il premio “Campioncino”, riconoscimento a giovani che si sono distinti per gesti di solidarietà; e il premio “Campione della Gente”, realizzato in collaborazione con Coop in Lombardia, Piemonte e Liguria e scelto da decine di migliaia di cittadini. Verrà anche presentato il sondaggio di Renato Mannheimer sui 10 personaggi pubblici che secondo gli italiani si adoperano maggiormente per il bene del prossimo. Al primo posto, con distacco, Papa Francesco, seguito da Gino Strada di Emergency e dall’attrice Angelina Jolie.