City Angels, il Premio Campione per l'impegno nel sociale e per la legalità

City Angels: il Premio Campione

Il Premio Campione dei City Angels giunge alla 16esima edizione: martedì la consegna dei riconoscimenti a Palazzo Marino

Un riconoscimento a “campioni” di solidarietà e legalità: è il Premio Campione, organizzato dai City Angels e giunto alla sedicesima edizione. I 10 vincitori sono stati scelti da una giuria composta dai direttori di 16 prestigiose realtà della comunicazione italiana: in ordine alfabetico, Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Facebook Italia, Famiglia Cristiana, La Gazzetta dello Sport, Il Giorno, Il Giornale, Leggo, Libero, Metro, Radio Lombardia, La Repubblica, TgCom24, Tgr Rai. Un undicesimo vincitore è il “Campione della gente”, scelto online da oltre 100mila clienti di Coop tra una rosa di 10 nomi.

E c’è anche il Premio Campioncino, che va a scuole che si sono distinte per il loro impegno sociale. Questo “Oscar della bontà e della legalità” consiste in una statuina in vetro che rappresenta un uomo con un grande cuore in mano. L’opera è stata realizzata dalla cooperativa sociale “Il passo”, che offre lavoro a detenuti ed ex detenuti per favorirne il reinserimento sociale.

La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in Piazza Scala 1, martedì 24 gennaio alle 11,30, alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dell’Assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Aprirà la cerimonia la cantautrice Ylenia Lucisano, che canterà l’inno dei City Angels, “Un angelo senza nome”. Sul palco anche altri testimonial dei City Angels: i cantautori Alberto Fortis e Marco Ligabue e il comico Nino Formicola, oltre alla madrina Daniela Javarone.

Il Premio gode del patrocinio di: Comune di Milano, Regione Lombardia, Associazione Nazionale Magistrati, Agenzia delle Entrate, Ordine degli Avvocati, Comunità ebraica, Rotary Club e Lions Club.