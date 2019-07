City Angels, smantellamento dell'Oasi del Clochard a Ferragosto

Oasi del Clochard, i City Angels guidati da Mario Furlan hanno ottenuto una proroga sino a Ferragosto prima che diventi effettivo lo sgombero dell'area di via Lombroso 99 di proprietà di Sogemi, cui torneranno i terreni. L'accordo trovato dà quindi ancora qualche giorno per pianificare lo smantellamento del progetto di ospitalità per senza dimora nato due anni e mezzo fa. Ma l'idea è di riuscire a trovare una nuova sede per la struttura, che oggi offre un posto letto e un pasto con 50 moduli prefabbricati che accolgono 175 ospiti di oltre 20 etnie diverse, 150 uomini e 25 donne, e che conta anche una mensa, una biblioteca,un’aula per la formazione, l’assistenza medica, psicologica e legale e un’area verde. Ieri l'incontro tra Furlan e l'assessore milanese Gabriele Rabaiotti . La ricollocazione dell'Oasi potrà avvenire solo attraverso gara, dopo aver individuato l'area. Nel frattempo, il tradizionale pranzo di Ferragosto potrebbe quest'anno non svolgersi.