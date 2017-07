Citylife, via al cantiere per l'asilo in legno.Casette e giardino entro aprile

CITYLIFE, APRE CANTIERE PRIMO ASILO IN LEGNO: CASETTE E GIARDINO PER APRILE

È stata posata oggi la prima pietra del cantiere dove verrà realizzato il primo asilo pubblico completamente in legno di Milano. All'avvio dei cantieri erano presenti il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, visto che la struttura verrà realizzata a scomputo oneri dall'operatore privato che ha realizzato il nuovo quartiere. È di questi giorni, inoltre, la consegna alla città di una prima porzione di 100mila metri quadri del parco che, tra circa un anno, dovrebbe essere completo nei suoi 173mila metri quadrati. Il progetto dell'asilo è il risultato del concorso indetto nel 2014 rivolto a giovani architetti under 35 ideato e promosso da Citylife.

L'asilo sarà di mille metri quadri scomposti in diverse casette disposte attorno a un atrio centrale. In più ci sarà un giardino protetto di 3mila metri quadri. La struttura, che dovrebbe essere pronta entro aprile 2018, sarà dotata di pannelli fotovoltaici, dispositivi per il recupero dell'acqua piovana, materiali riciclabili. "Oggi - ha commentato Sala - pensiamo ai nostri cittadini più importanti, i bambini". La realizzazione dell'asilo "è un altro esempio della collaborazione pubblico-privato che a Milano funziona. Le grandi città, nella limitatezza dei budget, se non riescono a lavorare in un'ottica in cui pubblico e privato collaborano perdono opportunità".