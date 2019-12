Citylife: Generali si aggiudica il "Palazzo delle Scintille" per 30,1 milioni

Citylife: Generali si aggiudica il "Palazzo delle Scintille"

Generali si aggiudica l'asta per il "Palazzo delle Scintille" di CityLife: dopo 52 rilanci, battuta la concorrenza di Allianz per un prezzo di 30,1 milioni. Il Padiglione 3 della fiera, ex palazzo dello sport, era stato messo all’asta negli uffici comunali di via Larga, base d’asta fissata a 14 milioni e 235 mila euro.

La struttura, costruita nel 1923 e restaurata di recente, è di proprietà del Comune. Occupa uno spazio di 20mila metri su quattro livelli ed è destinata ad ospitare attività di interesse pubblico (culturali, espositive, sportive e commerciali fino a 2.550 mq di superficie vendita).

“Siamo molto soddisfatti per il risultato dell’asta – afferma l’assessore al Demanio Roberto Tasca –. Stiamo parlando di un bellissimo palazzo recentemente ristrutturato e sottoposto a vincoli di tutela storica, che dovrà ospitare eventi. L’obiettivo non è solo la valorizzazione economica del bene, ma la sua restituzione alla città attraverso funzioni pubbliche che verranno svolte dall’acquirente. Milano sta vivendo un momento di particolare vitalità e la capacità dell’Amministrazione di indirizzare l’intervento dei privati innalza l’efficacia degli interventi. Le risorse ricavate andranno a migliorare ancora di più i servizi dei cittadini e mi preme ricordare come solo qualche tempo fa sembrava impossibile per una pubblica amministrazione raggiungere risultati di efficienza così esemplari nella valorizzazione dei suoi beni. A questo proposito non posso che ringraziare tutti i direttori e i funzionari del Comune, che lavorano quotidianamente con me, per l’alta professionalità dimostrata. Credo sia un grande segnale etico per tutto il Paese”.

È la terza volta che l’Amministrazione utilizza il metodo dell’asta con incanto per la vendita o la concessione in affitto di un bene demaniale.