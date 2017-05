Citylife, arriva il mega centro commerciale urbano.Ecco il piano finale. Video

Milano, 100 negozi, ristoranti e l'Anteo a Citylife da 30 novembre

Tra piazzale Giulio Cesare, piazza 6 febbraio e largo Domodossola, dal 30 novembre aprirà un'area commerciale progettata dallo studio Hadid, distribuita su tre piani, fatta di cento negozi di moda e design d'alta gamma, venti ristoranti, un cinema con sette sale gestito da Anteo, un piccolo supermercato e spazi per il benessere e la salute. È il cuore di Citylife, nuovo quartiere sorto sulle ceneri della vecchia Fiera, che entro l'anno sarà popolato dai dipendenti della Torre Allianz, in attesa di quelli del grattacielo di Generali (seconda metà del 2018) e della torre Libeskind che sarà completata nel 2019. In totale stanno circa 7.000 potenziali clienti ai quali si aggiungeranno gli abitanti della parte residenziale. Ma l'obiettivo dei promotori, secondo i quali parlare di centro commerciale è riduttivo, è quello di rivolgersi a un pubblico di 700.000 persone che potranno raggiungere direttamente l'area con la M5 o in 15/20 minuti d'auto.

Area commerciale distribuita su 3 piani con offerta d'alta gamma

La nuova zona commerciale ha una superficie di 32.000 metri quadrati e ospiterà marchi nazionali e internazionali. Secondo i promotori, Generali Real Estate insieme a Sonae Sierra, sono già state chiuse le negoziazioni per l'80% della superficie. Per quanto riguarda l'area ristorazione, affacciata sul parco, è previsto tra l'altro, l'arrivo della catena di ristoranti nippobrasiliani Bomaki, California Bakery, Cioccolati Italiani, Panini Durini, Pie, That's Vapore, The Meatball Family e Vivo. Quest'ultimo sarà un locale di pesce fresco con offerta di ostriche e crudo. Nell'area salute e benessere ci sarà un poliambulatorio con punto prelievi gestito dal Centro Diagnostico Italiano "È un progetto unico e irripetibile non solo per la sua architettura, ma anche per il posizionamento" ha osservato Marco Pellizzari, managing director per lo sviluppo di Sonae Sierra Italia. L'obiettivo è infatti quello di un'offerta commerciale e di intrattenimento fuori dallo standard dei classici centri commerciali. Un mix in grado di attrarre tanto i dipendenti in pausa pranzo, quanto i milanesi in cerca di svago durante il fine settimana o gli stranieri di passaggio, che già oggi fanno tappa nel nuovo quartiere per scattare fotografie e conoscere questa nuova faccia della città. L'accesso da piazza 6 febbraio avverrà attraverso una strada pedonale all'aperto, progettata dallo studio di architettura Galantino, sulla quale si affacceranno 20 negozi di design per la casa. Le zone al coperto saranno pavimentate con listelli di bambù ricomposto. I promotori stimano che l'intera area commerciale possa generare tra 800 e mille nuovi posti di lavoro. Nel quartiere sono già stati costruiti due complessi residenziali, per 536 appartenenti di cui 80 vuoti, oltre a un parco di 70.000 metri quadrati, destinato a estendersi in pochi giorni fino a 80.000 e a 178.000 a progetto finito. "Il progetto ha fatto fatica a partire, ma ora possiamo dire con soddisfazione che sta avendo un buon successo" ha commentato Armando Borghi, amministratore delegato di Citylife.