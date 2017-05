Claudia Ferrazzi alla corte di Macron: Milano perde il manager territoriale

Claudia Ferrazzi

E' durata appena tre mesi l'esperienza a Palazzo Marino di Claudia Ferrazzi come dirigente comunale per il marketing territoriale. Fortemente voluta dal sindaco Beppe Sala e nominata il 3 marzo, sta già facendo le valigie. Non per una repentina bocciatura ma al contrario per una proposta irrifiutabile: il neopresidente della Repubblica francese Emmanuel Macron l'ha scelta infatti per la sua cerchia ristretta di consiglieri. Si occuperà di cultura e si relazionerà con il ministro Françoise Nyssen. Il sindaco di Milano già la rimpiange, ma cerca di guardare al lato positivo. Ha detto al quotidiano Il Giorno: "Da un certo punto di vista mi dispiace, perché ci avevamo investito e dobbiamo ricominciare da capo, dall’altro vuol dire che avevamo fatto una buona scelta. Ho parlato con Claudia: Macron avrà intorno a sé un gruppo ristretto di consiglieri. Ne avrà uno per la cultura, che è la Ferrazzi. Sono sicuro che tornando in Francia si ricorderà del buon rapporto che ha con Milano e che questo sarà di qualche utilità per la città"

Nata a Bergamo 40 anni fa e laureatasi in Relazioni pubbliche allo Iulm, Ferrazzi vanta anche un master in politica europea a Bruxelles. Poi, la carriera in Francia. Dapprima nel 2006 negli uffici di Parigi di Cap Gemini Ernst & Young e Boston Consulting Group, poi nel settore pubblico al Ministero francese dell’Economia e delle Finanze, dove si è occupata di gestione amministrativa e finanziaria e della riforma della gestione delle risorse umane. Quindi, tre anni come vice amministratore generale del Louvre. Nel frattempo, assieme al marito Fabrice Backhouche, conosce e frequenta Macron, allora nella squadra di Hollande. Nel 2013 torna in Italia per guidare a Roma la segreteria generale dell'Accademia di Francia. Seguono incarichi all'Unesco ed agli Uffizi. Fino al ritorno nella "sua" Lombardia. Per appena tre mesi, però.