Beppe Sala

Clima, Sala: Milano è ambiente, traccia la via



"Abbiamo organizzato questa serata in maniera artigianale ma con tanto cuore. Noi ci crediamo che la sinistra da un lato e Milano dall'altra debbano farsi paladini di questa battaglia". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla fiaccolata per il clima "in difesa del futuro" organizzata dal partito democratico nelle piazze italiane. A Milano in piazza Scala con il sindaco c'e' anche il segretario del Pd Matteo Renzi, un incontro che non avveniva da tanto. "Dobbiamo dimostrare che ci crediamo - insiste Sala - . Viviamo in una citta' splendida, in cui la partecipazione attiva della cittadinanza e' straordinaria. Abbiamo costruito un percorso, anche attraverso il Patto per Milano che ha di base questi temi". "Noi ci crediamo - conclude - e questo sara' sempre l'elemento cardine del nostro lavoro".



"Milano e' ambiente, e' consapevole dei suoi limiti ma anche della sua forza. E noi vogliamo essere citta' leader da tanti punti di vista e anche in questo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervento alla fiaccolata per il clima in piazza Scala, insieme al segretario del Pd Matteo Renzi. "Nel rapporto con il governo - aggiunge il primo cittadino - stiamo continuando a portare avanti questa progettualita' e anche nel rapporto con il Pd, in particolare con Matteo Renzi: abbiamo pensato io e lui il patto per Milano, e poi qualcuno ci ha copiato. Milano fa questo, traccia la via" "L'invito a tutti - conclude il sindaco - e' a non mollare mai, pensiamo alto, alle grandi questioni politiche e sociali che investono il pianeta, ma pensiamo anche ai nostri comportamenti. Io vedo tanta maturita' nei milanesi, avanti cosi' insieme".