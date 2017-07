Clochard aggredito in strada e ustionato al volto con la soda caustica



Un clochard a Milano ha subito un'ustione da soda caustica questo pomeriggio in via Citta' di Fiume angolo Bastioni di Porta nuova. Si tratterrebbe di un gesto volontario, secondo quanto riportato dall'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Ha riportato bruciature al volto, al collo e al busto. L'uomo, 43 anni, dopo l'aggressione e' stato soccorso con un'auto medica e un'ambulanza ed e' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda.