Clochard morto in strada a Milano, probabile malore a causa del freddo

Un clochard di 47 anni, W.N., è morto questa notte a Milano. L’uomo, di origini straniere, è stato trovato stamattina intorno alle 7 in via Pietro Colletta, angolo viale Umbria (zona Porta Romana) non lontano dall’ingresso di un supermercato, dove forse aveva cercato riparo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e anche la polizia, ma hanno subito constatato il decesso. Secondo la prima ricostruzione a trovarlo è stato un passante, che lo ha notato a terra, in strada, accanto ad una panchina. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza, ed è dunque probabile che abbia accusato un malore, viste le rigide temperature delle ultime notti.