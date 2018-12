Clochard muore assiderato nella stazione di Porta Genova

Clochard muore in stazione Porta Genova a Milano

Un clochard e' morto questa notte nella sala d'attesa della stazione Porta Genova a Milano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri si tratta di un algerino di 51 anni; i militari sono arrivati in stazione intorno all'1 di stanotte in ausilio al 118. Per i paramedici non c'e' stato altro da fare che certificare la morte dell'uomo. L'ipotesi piu' plausibile e' che sia deceduto per un'infarto, complice il freddo gelido di questi giorni; sul corpo comunque non c'erano segni di violenza.

Nemmeno le telecamere della stazione hanno registrato anomalie nella sala d'attesa. L'uomo era in compagnia di altri due senzatetto che dormivano nella stessa stanza e lo conoscevano, e che sono stati sentiti dai carabinieri per le indagini. La salma verra' trasportata all'obitorio di Piazzale Gorini, dove sara' effettuata l'autopsia.