Clochard preso a pugni a Milano: è in gravi condizioni



Un clochard e' stato soccorso in codice rosso ed e' in condizioni critiche all'ospedale dopo che e' stato preso a pugni oggi intorno alle 13.15 in via Marghera, zona Wagner, a Milano. L'aggressione e' avvenuta dopo un diverbio per futili motivi tra lui e un cittadino italiano. Questo ha colpito con pugno il senzatetto che, a seguito del colpo, e' caduto a terra, e battendo il capo, ha perso i sensi. La vittima e' stata ricoverata al San Carlo, mente l'aggressore, lievemente contuso e' stato trasportato all'Humanitas. Il clochard, di cui al momento non si conoscono le generalita', perche' non aveva documenti addosso, quindi non e' stato identificato, rimane in prognosi riservata. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri del nucleo Radiomobile. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'italiano 49enne, incensurato, dipendente bancario, che questa mattina ha aggredito un clochard di 60 anni a Milano, verra' denunciato per lesioni personali aggravate. Stando a quanto si apprende non ci sono testimoni dell'aggressione e nemmeno telecamere in grado di aver ripreso la scena, quindi rimane per il momento agli atti solo la versione del 49enne. Questo ha infatti riferito agli investigatori di aver visto il clochard rovistare nei rifiuti; avrebbe quindi deciso di regalargli 5 euro, gesto al quale il clochard avrebbe reagito sferrandogli un pugno; vedendosi in pericolo l'italiano ha risposto spingendo il senzatetto per allontanarlo, causandone la caduta. L'uomo ha poi prestato assistenza al senzatetto in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Le condizioni del clochard, da quanto appreso, sono stabili e invariate.