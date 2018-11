Clochard trovato morto su una panchina a Milano: forse ucciso dal freddo

Clochard trovato morto a Milano: forse ucciso dal freddo

Un uomo straniero di 47 anni trovato morto su una panchina di via Sidoli, a Milano, in zona Dateo, è il primo clochard che potrebbe essere stato ucciso dal freddo di questa stagione. Negli ultimi giorni, le temperature a Milano sono scese di circa 10 gradi, segnando l'avvicinarsi dell'inverno e il pericolo per i senza fissa dimora. Il corpo dell'uomo non presentava segni di violenza.

"Abbiamo appreso con grande rammarico la notizia circa il decesso di Sulo Ardjan. Sappiamo che non si era rivolto mai ai nostri servizi e non pensiamo che sia morto per il freddo - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino - Tuttavia ciò non cambia la natura delle cose. Il lavoro sociale che stiamo sviluppando in relazione a persone senza dimora sarà in queste giornate ulteriormente intensificato, in particolare nelle ore serali e notturne. Il piano invernale di interventi e la presenza di decine d operatori sta infatti entrando nella fase più rilevante".

Un accorato appello è stato rivolto dal presidente nazionale Aidaa Lorenzo Croce a tutti i sindaci delle grandi città e dei comuni italiani affinché in queste giornate riservino una aliquota dei posti nei dormitori pubblici anche a clochard con cani a seguito, spesso respinti dai dormitori che non prevedono l'accesso per le ore notturne degli animali, frequentemente gli unici amici dei clochard. ''In Italia sono circa 5.000 i senza tetto con i cani al seguito che vivono prevalentemente nelle grandi città e molti di loro vivono con cani anziani - racconta Lorenzo Croce, presidente di Aidaa - la cui vista spesso è in pericolo a causa del freddo di queste notti. Noi stiamo fornendo da circa 20 giorni a Milano cibo e coperte per i cani clochard, ma con questo freddo non basta''.